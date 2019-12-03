Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.

«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»

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