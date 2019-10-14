Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Спартак» назначил Тедеско главным тренером

Футбольный клуб «Спартак» официально объявил о назначении 34-летнего немца итальянского происхождения Доменико Тедеско главным тренером. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Томас Цорн. Срок контракта -- до 31 мая 2021 года.
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
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