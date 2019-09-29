Футбол
RT на русском«Спартак» назвал исполняющего обязанности главного тренера
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» назначило Сергея Кузнецова исполняющим обязанности главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба красно-белых, Кузнецов будет готовить команду к матчу 12-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
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