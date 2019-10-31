Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал состав игроков, которые с первых минут выйдут сегодня на матч 1/8 Кубка России по футболу против "Ростова" на "Открытии Арена".

«Спартак» назвал состав на кубковый матч с «Ростовом»

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