Футбол

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Спартак» назвал состав на кубковый матч с «Ростовом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал состав игроков, которые с первых минут выйдут сегодня на матч 1/8 Кубка России по футболу против "Ростова" на "Открытии Арена".
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