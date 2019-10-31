Футбол
Московский Комсомолец«Спартак» назвал состав на кубковый матч с «Ростовом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал состав игроков, которые с первых минут выйдут сегодня на матч 1/8 Кубка России по футболу против "Ростова" на "Открытии Арена".
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Футбол
Пике назвал игроков «Реала», с которыми поддерживает хорошие отношения
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике сказал, что с уважением относится к футболистам мадридского «Реала», несмотря на соперничество двух клубов.
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По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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Провинция.ру вчера в 03:36
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ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
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Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году
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