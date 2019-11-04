Футбол
Московский Комсомолец«Спартак» назвал состав на матч с «Арсеналом»
На сайте московского футбольного клуба "Спартак" появился состав, который с первых минут выйдет на матч против тульского "Арсенала" в Москве на стадионе "Открытие Арена" сегодня в 19:00.
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Происшествия
СК подтвердил убийство главы ингушского центра «Э» и его брата
Известия 02 ноября в 12:49
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Футбол
Остановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов
Во вторник петербургский "Зенит" дома сыграет против немецкого "Лейпцига" в матче четвертого тура футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:05
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета 15:30
Наука
Выяснен механизм отключения иммунитета вирусом Эбола
Во время новой научной работы исследователи выяснили механизм отключения иммунитета вирусом Эбола.
МедиаПоток 07:34
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 00:16
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру вчера в 09:24
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Политика
Британские власти заблокировали доклад о «российской угрозе»
Британское правительство заблокировало до окончания выборов – до 12 декабря - публикацию потенциально сенсационного парламентского доклада о якобы "угрозе безопасности", которую Россия представляет для Соединенного королевства, в частности, в свете якобы "вмешательства" в референдум по Brexit в 2016 году.
Газета.Ru 12:53
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Гаджеты
Глава AMD: Мы хотим, чтобы графика Radeon была повсюду
Глава AMD отметила, что ожидает значительного роста консольного направления во второй половине 2020 года.
3DNews 08:58
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 вчера в 04:11
Финансы
«Газпром» остается самой недооцененной компанией в России и в мире
Пожалуй, "Газпром" остается самой недооцененной компанией не только в России, но и в мире.
Finam.Ru 04:00
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о материнстве Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин опубликовал семейное видео со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри, рассказав о материнстве своей супруги певицы Аллы Пугачевой.
Слово и Дело вчера в 11:53
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru 10:39
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости вчера в 04:38