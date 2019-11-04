На сайте московского футбольного клуба "Спартак" появился состав, который с первых минут выйдет на матч против тульского "Арсенала" в Москве на стадионе "Открытие Арена" сегодня в 19:00.

«Спартак» назвал состав на матч с «Арсеналом»

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