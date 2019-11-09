Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско определился со стартовым составом, который выйдет сегодня в 19:00 на стадион "Открытие Арена" на матч против "Крыльев Советов" в рамках чемпионата России по футболу. Место в воротах займет Максименко.

«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

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