Футбол

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско определился со стартовым составом, который выйдет сегодня в 19:00 на стадион "Открытие Арена" на матч против "Крыльев Советов" в рамках чемпионата России по футболу. Место в воротах займет Максименко.
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