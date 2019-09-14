Сегодня, 14 сентября футболисты московского «Спартака» примут на домашней арене «Урал» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и стартует в 16.30 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы.

«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч РПЛ

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