Футбол

РЕН ТВРЕН ТВ«Спартак» не рассматривает возвращение Дзюбы

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Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн ответил на вопрос журналиста портала "Чемпионат" о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
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