Футбол
РЕН ТВ«Спартак» не рассматривает возвращение Дзюбы
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн ответил на вопрос журналиста портала "Чемпионат" о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Наука
Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Алечский ледник может практически исчезнуть к 2100 году.
Актуальные Новости 04:37
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Как проходила свадьба Ксении Собчак. Репортаж из Instagram
В Грибоедовском дворце бракосочетания 13 сентября официально стали мужем и женой телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Телеканал 360° 17:15
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Культура
В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
Discover24 06:27
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Здоровье
Названы девять опасных свойств зеленого чая
Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело 09 сентября в 22:34
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Авто
Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью
Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили 10:14
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.
Первое антикоррупционное 06:57
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ освободили в Армении
В Армении был освобожден фигурант дела об убийстве в массовой драке в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Daily Storm 15:06
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 14:26
Политика
Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с России.
РИА Новости 05:24
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4
Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.
CyberSport.ru 06:05
Политика
Песков заявил, что в Кремле слышали про обыски в ФБК Навального
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил журналистов, что в администрации президента знают, что в основанном политиком Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией накануне велись некие следственные мероприятия, пишет РИА "Новости" .
ЗакC.Ру 07:31
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Ugpressa.ru 11 сентября в 23:56
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Финансы
Рубль вырос к доллару и снизился к евро в начале торгов
Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро вырос.
Вести.Финанс 03:27
Авто
В Китае запустят в серию автомобиль с самым большим дисплеем
На Франкфуртском автосалоне китайский автопроизводитель Byton показал первую серийную модель электрического кроссовера M-Byte.
Somanyhorses 10:53
Политика
Медведев: Обсуждение перехода на четырехдневку продолжится
Говорили не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а в широком смысле о создании более гибких рамок Трудового кодекса, которые бы позволяли учитывать как пожелания работников, так и интересы работодателей.
Российская газета 08:16
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36