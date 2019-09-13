Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн ответил на вопрос журналиста портала "Чемпионат" о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

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Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга В пятницу, 13 сентября, стало известно, что у артистки начался отек головного мозга на фоне рака.

Политика Эрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход.

Экономика На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Гаагский арбитраж отклонил требование России по иску Приватбанка Постоянная палата Гаагского арбитражного суда отказала России в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка касательно потери активов в Крыму, сообщается на сайте финансовой организации.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Футбол Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий Зенита Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Арсенала Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед 2:1.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.

Волейбол Россия победила Белоруссию на чемпионате Европы Во втором матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Белоруссии 3-1.

Политика Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.

Финансы Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Происшествия Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Гаджеты Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.

Автоспорт Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.

Общество Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Гаджеты Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.

Авто Представлен модернизированный внедорожник «Соболь 4х4» Горьковский автозавод в рамках прошедшей выставки Comtrans 2019 представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4».

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Происшествия Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.

Здоровье 9 свойств зеленого чая, которые могут навредить здоровью Зеленый чай может вызвать проблемы с желудком, поэтому врачи не советуют его пить натощак.