Футбол
РЕН ТВ«Спартак» не рассматривает возвращение Дзюбы
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн ответил на вопрос журналиста портала "Чемпионат" о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга
В пятницу, 13 сентября, стало известно, что у артистки начался отек головного мозга на фоне рака.
ПензаСМИ 06:50
Политика
Эрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним
Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход.
Газета.Ru 14:42
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика
Гаагский арбитраж отклонил требование России по иску Приватбанка
Постоянная палата Гаагского арбитражного суда отказала России в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка касательно потери активов в Крыму, сообщается на сайте финансовой организации.
РБК 12:37
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Футбол
Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий Зенита Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Арсенала Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед 2:1.
Советский спорт 16:18
Общество
Как москвичи продают места в очереди за новыми iPhone
Москва 24 вчера в 12:16
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
РИА Новости вчера в 11:22
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Волейбол
Россия победила Белоруссию на чемпионате Европы
Во втором матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Белоруссии 3-1.
Спорт-Экспресс 16:20
Политика
Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе
По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.
Утро.ru 13:39
Финансы
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Гаджеты
Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
CNews 09:38
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам
Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
Autosport.com.ru 05:44
Общество
Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Российская газета 04:52
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Баскетбол
Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ
Российская газета 10:55
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Гаджеты
Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры
Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.
Astera 14:56
Авто
Представлен модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Горьковский автозавод в рамках прошедшей выставки Comtrans 2019 представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4».
Автостат 01:01
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе
Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
ГТРК Башкортостан 08:38
Здоровье
9 свойств зеленого чая, которые могут навредить здоровью
Зеленый чай может вызвать проблемы с желудком, поэтому врачи не советуют его пить натощак.
Волгоградская правда 09 сентября в 22:10
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44