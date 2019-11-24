РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RU«Спартак» не смог обыграть «Урал»

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой встречи «Спартак» набрал 22 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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