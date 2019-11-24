Матч 17-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком» завершился со счетом 0:0. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». По итогам встречи «Спартак» занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги с 22-мя очками.

«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче РПЛ

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