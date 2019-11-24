РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Спартак» не смог победить «Урал»

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
В матче 17 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде не смог переиграть екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Меркулов: когда пропускаем по четыре гола, стыдно перед голкипером

РИА Новости11:21

Неудачный вояж «Спартака» в Екатеринбург к «Уралу». Видеообзор матча

Sport.ru08:59

Фанаты «Спартака» устроили огненное шоу на Плотинке: видео

Екатеринбург Онлайнвчера в 15:11

«Урал» и «Спартак» сыграли вничью в Екатеринбурге

Sport24.ru07:58

Холод и лед. Бодрящая прогулка «Спартака» по Екатеринбургу

Спорт-Экспресс02:44

«Спартак» не смог обыграть «Урал»

Матч ТВ07:58

Онлайн трансляция матча «Урал» — «Спартак» Москва

Все про Спорт рувчера в 14:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ugpressa.ru вчера в 00:13
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

RT на русском 13:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

Пожарные локализовали пожар, возникший в ресторане "Кристалл" в Сургуте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 13:34
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Космос

В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе

Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Мосмонитор 22 ноября в 02:06
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Хоккей

«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

LiveSport.ru 09:19
Космос

Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа

Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.
Naked Science 22 ноября в 01:07
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Гаджеты

Золотые наушники Apple произвели в России

В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
МонаВиста вчера в 07:45
Происшествия

В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
Комсомольская правда 08:58
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru вчера в 20:52
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет

Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Слово и Дело 08:16
Футбол

Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 09:00
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден

Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
ИА REX вчера в 14:45
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Здоровье

Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно

Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.
Бизнес.Ру 21 ноября в 08:21
Происшествия

В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб человек

В Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек.
Газета.Ru 11:22
Культура

В Саратов приехал Андрей Малахов

В Саратов приехал, точнее - прилетел на самолете, Андрей Малахов. Подтверждение этому - фото на странице в социальной сети Facebook.
Саратов 24 10:43
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Происшествия

На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

РИА Новости 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное