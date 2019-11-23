РПЛ
Свободная Пресса«Спартак» не смог победить «Урал»
|58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
|59′
|63′
Наиль Умяров
Гус Тил
|66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
|68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|77′
|85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
|86′
Урал
Расстановка 4‑4‑2
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
57
Фидлер
20
Панюков
11
Ильин
88
Погребняк
98
Максименко
29
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
6
Дантас
10
Бакаев
9
Мирзов
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
В матче 17 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде не смог переиграть екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
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«Урал» – «Спартак» Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Sputnik Грузия23 ноября в 06:28
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