РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Спартак» не смог победить «Урал»

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
В матче 17 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде не смог переиграть екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
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