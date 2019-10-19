РПЛ

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Московский "Спартак" в 13-м туре принимал казанский "Рубин". Этот матч стал первым на посту главного тренера для Доменико Тедеско, который на этой неделе принял самый титулованный клуб России.
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