Московский "Спартак" провел первый матч под руководством своего нового тренера - 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско. Зрители, собравшиеся на "Открытие Арене", так и не дождались голов в игре с "Рубином". По окончании встречи ее участники прокомментировали игру.

«Спартак» не смог выиграть первый матч под руководством Тедеско

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