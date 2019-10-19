Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско

Московский "Спартак" в 13-м туре принимал казанский "Рубин". Этот матч стал первым на посту главного тренера для Доменико Тедеско, который на этой неделе принял самый титулованный клуб России.
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Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

RT на русском08:29

«Спартак» пока не ожил. Но он уже не мертвый

Спорт-Экспресс13:20

Игрок «Рубина» Данченко получил травму в матче со «Спартаком»

Sport24.ru09:58

Стал известен состав «Спартака» на первую игру под руководством Тедеско

Sportbox.RU08:31

«Спартак» - «Рубин» – 0:0: видеообзор первый игры «красно-белых» под руководством Тедеско

Sport.ru13:58

«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Чемпионат08:21

Тедеско не смог победить в первом матче у руля «Спартака». Лучшие моменты игры с «Рубином»

Матч ТВ08:43
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

ТАСС 14:54
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Армия и оружие

Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Rusvesna.su вчера в 23:19
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Финансы

Доллар заметно упал в цене

Доллар заметно упал в цене Курс валют на 18 октября.
Экспресс газета 17 октября в 23:30
Происшествия

Истощенная девочка из многодетной семьи попала в больницу в Орле

В Орле в больницу доставлена 11-летняя девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития, сообщает СУ СК по региону.
Взгляд.ру вчера в 16:21
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM 17 октября в 22:51
Политика

Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря

RT на русском 14:48
Футбол

Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых

Вечерняя Москва 13:34
Футбол

Семак прокомментировал эффектную победу «Зенита» над «Ростовом»

Мойка78 15:21
Единоборства

Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика

Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Красная весна 07:00
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Авто

Обнародованы цены на BMW 2-й серии Gran Coupe для России

В России объявлены цены на BMW 2-й серии Gran Coupe. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.
REGNUM 17 октября в 01:36
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40
Общество

Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Шоу-бизнес

64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Политика

Захарова: британские власти нарушают права граждан

В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Вести.Ru 08:42
Шоу-бизнес

Екатерина Гордон попала в ДТП накануне собственного дня рождения

Журналистка Екатерина Гордон оказалась участницей серьезного ДТП накануне собственного дня рождения.
Дни24 07:30
Армия и оружие

Эрдоган поделился планами на предстоящие переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить интересы Москвы и Дамаска по вопросу создания зоны безопасности в Сирии.
Газета.Ru вчера в 10:23
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

Захарова оценила слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге «жить как на Украине».
ФАН вчера в 18:54
Кино

Тарантино отказался переделывать фильм для Китая

Рамблер 06:58
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 14:23
Футбол

Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

Life.ru 10:07
Шоу-бизнес

Близкие просят о соборной молитве за Заворотнюк

Поклонников смутила такая просьба Несколько часов назад на странице "Инстаграма", созданной в поддержку онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, появился пост с просьбой о соборной, иначе говоря — коллективной, молитве.
WomanHit.ru вчера в 03:59
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