Футбол
Российская газета«Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско
Московский "Спартак" в 13-м туре принимал казанский "Рубин". Этот матч стал первым на посту главного тренера для Доменико Тедеско, который на этой неделе принял самый титулованный клуб России.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Армия и оружие
Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Rusvesna.su вчера в 23:19
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Финансы
Доллар заметно упал в цене
Доллар заметно упал в цене Курс валют на 18 октября.
Экспресс газета 17 октября в 23:30
Происшествия
Истощенная девочка из многодетной семьи попала в больницу в Орле
В Орле в больницу доставлена 11-летняя девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития, сообщает СУ СК по региону.
Взгляд.ру вчера в 16:21
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM 17 октября в 22:51
Политика
Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря
RT на русском 14:48
Футбол
Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых
Вечерняя Москва 13:34
Единоборства
Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика
Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Красная весна 07:00
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Авто
Обнародованы цены на BMW 2-й серии Gran Coupe для России
В России объявлены цены на BMW 2-й серии Gran Coupe. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.
REGNUM 17 октября в 01:36
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40
Общество
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Политика
Захарова: британские власти нарушают права граждан
В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон попала в ДТП накануне собственного дня рождения
Журналистка Екатерина Гордон оказалась участницей серьезного ДТП накануне собственного дня рождения.
Дни24 07:30
Армия и оружие
Эрдоган поделился планами на предстоящие переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить интересы Москвы и Дамаска по вопросу создания зоны безопасности в Сирии.
Газета.Ru вчера в 10:23
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика
Захарова оценила слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге «жить как на Украине».
ФАН вчера в 18:54
Кино
Тарантино отказался переделывать фильм для Китая
Рамблер 06:58
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 14:23
Шоу-бизнес
Близкие просят о соборной молитве за Заворотнюк
Поклонников смутила такая просьба Несколько часов назад на странице "Инстаграма", созданной в поддержку онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, появился пост с просьбой о соборной, иначе говоря — коллективной, молитве.
WomanHit.ru вчера в 03:59