Московский "Спартак" в 13-м туре принимал казанский "Рубин". Этот матч стал первым на посту главного тренера для Доменико Тедеско, который на этой неделе принял самый титулованный клуб России.

«Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско

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