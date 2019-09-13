Московский "Спартак" не станет приглашать бывшего тренера Массимо Карреру на матч 9 тура с "Уралом". Итальянский специалист в настоящее время находится в Москве. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил "Спорт-Экспрессу" причину подобного решения.

«Спартак» не станет приглашать Карреру на матч с «Уралом»

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