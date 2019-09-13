Московский "Спартак" не станет приглашать бывшего тренера Массимо Карреру на матч 9 тура с "Уралом". Итальянский специалист в настоящее время находится в Москве. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил "Спорт-Экспрессу" причину подобного решения.

«Спартак» не станет приглашать Карреру на матч с «Уралом»

Технологии На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Фигурное катание Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Единоборства Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган отметил в пятницу искренний подход России в вопросе поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику.

Гаджеты Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Футбол Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.

Политика Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств.

Культура Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника» В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».

Происшествия В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.

Наука В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.

Политика Турчинов назвал препятствие для войны Украины с Россией Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире - поэтому Украина не сможет объявить ей войну, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Политика Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

Происшествия Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Культура Принц Карим Ага Хан IV посетил Казань Сегодня же, в четверг, выйдет в обращение марка, посвящённая архитектурной премии Ага Хана с изображением Казанского Кремля.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.

Культура Шойгу открыл в Москве IV фестиваль Русского географического общества Перед началом церемонии открытия фестиваля члены попечительского совета Русского географического общества, Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко ознакомились с экспозицией фестиваля, посетили разнообразные жилища народов России, в которых угостились якутскими лепешками, получили различные национальные талисманы и сувениры и послушали казачий хор.