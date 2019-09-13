Московский "Спартак" не станет приглашать бывшего тренера Массимо Карреру на матч 9 тура с "Уралом". Итальянский специалист в настоящее время находится в Москве. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил "Спорт-Экспрессу" причину подобного решения.

«Спартак» не станет приглашать Карреру на матч с «Уралом»

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Экономика Зарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году Проиндексированы они будут с 1 октября 2020 года на 3,8%. Напомним, что также размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.

Происшествия Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Кино HBO готовит еще один приквел «Игры престолов» Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.

Общество Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.

Финансы Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.

Политика Аксенов отказался от мандата депутата парламента Крыма По итогам выборов партия "Единая Россия" получила 60 мест в Госсовете Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от депутатского мандата в региональном парламенте второго созыва, передает РИА Новости.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Культура Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+" Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Здоровье ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Компания представила новую линейку iPhone: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в офисе петербургской сувенирной компании В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе одной из сувенирных компаний, передает «Фонтанка».

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Политика Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Политика Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Экономика Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.

Происшествия Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту "Югры" Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из материалов дела, оглашенных в суде.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Авто Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.