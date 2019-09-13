Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» не станет приглашать Карреру на матч с «Уралом»

Московский "Спартак" не станет приглашать бывшего тренера Массимо Карреру на матч 9 тура с "Уралом". Итальянский специалист в настоящее время находится в Москве. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил "Спорт-Экспрессу" причину подобного решения.
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Цорн: «Я не против, если Каррера придет на матч „Спартака“, но официально звать его не будем»

Sport24.ruвчера в 18:02

Цорн объяснил, почему не намерен приглашать Карреру на матч «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

«Спартак» не станет приглашать Карреру на матч с «Уралом»

Вести.Ruвчера в 20:20

Гендир «Спартака» заявил, что не пригласит Карреру на матч с «Уралом»

МК-Спорт05:08
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В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС

ТК Звезда 10 сентября в 07:37
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

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Газета.Ru 11 сентября в 10:16
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Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец 11 сентября в 02:55
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Зарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году

Проиндексированы они будут с 1 октября 2020 года на 3,8%. Напомним, что также размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей.
iReactor 04:30
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Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
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Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Происшествия

Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе

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Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
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У Заворотнюк начался отек мозга

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
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HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»

Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
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Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Финансы

Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды

В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
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Аксенов отказался от мандата депутата парламента Крыма

По итогам выборов партия "Единая Россия" получила 60 мест в Госсовете Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от депутатского мандата в региональном парламенте второго созыва, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:37
Общество

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
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Политика

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Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"

Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
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ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи

Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
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Компания Apple презентовала iPhone 11

Компания представила новую линейку iPhone: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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Происшествия

СМИ сообщили об обысках в офисе петербургской сувенирной компании

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе одной из сувенирных компаний, передает «Фонтанка».
Санкт-Петербургские ведомости 05:45
Экономика

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Экономика

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru вчера в 01:42
Гаджеты

Экран смартфона Vivo Nex 3 занимает более 99% площади лицевой панели

Смартфон Vivo Nex 3 обзавелся экраном, который занимает более 99% суммарной площади лицевой панели.
Актуальные Новости 03:33
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Происшествия

Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд

Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту "Югры" Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из материалов дела, оглашенных в суде.
РБК 05:12
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Авто

Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня 11 сентября в 05:21
Здоровье

В Минздраве назвали меры для привлечения врачей в отдалённые регионы

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о повышенных выплатах, которые должны помочь в привлечении врачей в отдалённые и труднодоступные регионы страны.
RT на русском 03:51
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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