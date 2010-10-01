Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Уфой»
«Спартак» в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против «Уфы» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.
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Наука
Зубные имплантаты могут нанести вред здоровью
Российские ученые из Сибири пришли к мнению, что зубные имплантаты могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Южный Федеральный 04:58
Армия и оружие
В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда
У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 00:48
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы ударили по имиджу российского футбола
Поражения ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах группового этапа Лиги Европы негативно сказались на имидже российского футбола.
ТАСС вчера в 17:45
Хоккей
Инцидент с игроком МХК «Рязань» исчерпан
Инцидент с игроком молодёжной команды «Рязани» Артёмов Шакировым, которого хотели избить в раздевалке после матча в Новомосковске, исчерпан.
7 новостей 01:08
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe 18 сентября в 08:02
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Политика
Председателем Госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова
По итогам тайного голосования депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва избрали Владимира Константинова председателем крымского парламента, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:54
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня вчера в 13:18
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.
РБК 04:48
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оставили сына ради свадьбы в Риме
Меган Маркл и принц Гарри снова в центре внимания – герцог и герцогиня Сассекские снова отправились в Европу, пожертвовав своим рабочим расписанием.
Bimru.ru 04:26
Футбол
ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Происшествия
Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН
Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.
Российская газета 04:12
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Наука
Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что экс-участники «Дома-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
Вокруг ТВ 03:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась оперироваться на родине
Лечение актрисы прокомментировал нейрохирург Российские СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк вышла из медикаментозной комы, начала самостоятельно дышать и готовится к операции по удалению опухоли мозга.
WomanHit.ru 03:26
Шоу-бизнес
Брат участника Backstreet Boys угрожает убить его беременную жену
Бывший солист американской поп-группы Backstreet Boys Ник Картер подал в суд на своего младшего брата Аарона Картера из-за угроз убить его беременную жену, сообщает портал TMZ.
Экспресс газета вчера в 08:12
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru вчера в 05:51
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07