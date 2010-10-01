«Спартак» в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против «Уфы» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Уфой»

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