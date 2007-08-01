Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»
«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» на своем официальном сайте выступил с обращением с болельщикам. В нем клуб просит прибыть на стадион заблаговременно и соблюдать правила поведения.
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Космос
«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
Силовики проводят обыски в управлении Мурманского рыбного порта
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление Мурманского морского рыбного порта, сообщает компания в своем официальном аккаунте в Twitter.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Губернатор признался, что «красть в Курганской области больше нечего»
Губернатор Зауралья Вадим Шумков признался в том, что «красть в Курганской области больше нечего».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки за 18 млн рублей
Глава администрации города Кемерово Илья Сердюк объяснил покупку новой искусственной новогодней ёлки за 18 млн рублей необходимостью заменить изношенную ёлку, которую устанавливали в городе последние 11 лет, сообщает ИА Regnum.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Политика
Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань
Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав участников смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Шоу-бизнес
Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина
Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о своей сексуальности
Известная телеведущая Роза Сябитова заявила, что женщины за пятьдесят куда сексуальнее «юных полногрудых прелестниц».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%
По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.