Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»
«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» на своем официальном сайте выступил с обращением с болельщикам. В нем клуб просит прибыть на стадион заблаговременно и соблюдать правила поведения.
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Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
Энергетика
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".
Происшествия
Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Экономика
В Краснодаре увеличили ставку налога на коммерческое имущество физлиц
В Краснодаре ставка налога на коммерческое имущество физических лиц вырастет с 0,7% до 1 %. Такое решение на внеочередном заседании 29 ноября приняли депутаты Гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе публично выяснили отношения
Между влюбленными, похоже, чёрная кошка пробежала.
Авто
Skoda запустила производство новой Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: новый Skoda Octavia отпраздновал свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праги 11 ноября.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
Космос
Россия и Беларусь расширят группировку спутников на орбите
Проект находится на стадии согласования Беларусь и России подготовили проект по расширению группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Транспорт
ЦППК ответит за проблемы при запуске МЦД
Мэрия Москвы сообщила, что все расходы, которые появятся в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам в течение двух недель, лягут на ЦППК, то есть частного перевозчика.
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании
В Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма.