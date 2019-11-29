Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» на своем официальном сайте выступил с обращением с болельщикам. В нем клуб просит прибыть на стадион заблаговременно и соблюдать правила поведения.
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