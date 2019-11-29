Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» на своем официальном сайте выступил с обращением с болельщикам. В нем клуб просит прибыть на стадион заблаговременно и соблюдать правила поведения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кто сыграет в шахматы на «Газпром Арене»? Перед встречей «Зенит» - «Спартак» состоится необычный матч

Спорт уик-энд02:22

«Спартак» попросил болельщиков забыть про пиротехнику на матче с «Зенитом»

Мойка78вчера в 17:05

«Спартак» призвал своих болельщиков не зажигать на матче с «Зенитом»

78.ruвчера в 14:30

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

Спорт-Экспрессвчера в 03:58

Матч «Зенит-Спартак»: когда ожидается, где пройдет

SM News28 ноября в 07:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру вчера в 09:29
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Наука

Донорская плазма в США оказалась загрязненной кофеином и лекарствами

Донорская плазма в США практически вся оказалась загрязненной кофеином и лекарствами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
Ugpressa.ru вчера в 08:09
Происшествия

Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Национальная служба новостей вчера в 12:12
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 28 ноября в 07:49
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
РБК вчера в 14:42
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Общество

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
REGNUM 02:55
Футбол

«Оренбург» направил в РФПЛ согласие на перенос матча с «Сочи»

"Оренбург" направил в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) официальное согласие на перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Сочи", заявил РИА Новости президент "Оренбурга" Владимир Кияев.
РИА Новости 02:42
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
Армия и оружие

В Сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

РИА Новости 03:13
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Здоровье

Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать

По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Пермь открытая вчера в 05:29
Хоккей

«Ак Барс» расторг контракт с Гариповым

Вратарь Эмиль Гарипов покинул «Ак Барс» и стал неограниченно свободным агентом.
Sports.ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело 28 ноября в 19:11
Политика

Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

Украина готова к обсуждению условий прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".
РИА Новости 03:07
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Футбол

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ вчера в 05:15
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
РБК 01:52
Политика

Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей

Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
Взгляд.ру 28 ноября в 06:18
Политика

Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Lenta.ru вчера в 08:07
Театры

Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя

Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.
Ореанда-Новости 03:05
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого

Радио Sputnik 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное