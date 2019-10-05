Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» обретет тренера в понедельник

Бывший тренер "Шальке" возглавит красно-белых, заменив на этом посту Олега Кононова. Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком". 34-летний тренер приступит к работе с новой командой на следующей неделе.
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Тедеско в воскресенье прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»

Советский спорт06:49

У «Спартака» проблемы. Где их больше — в футболе или хоккее?

Матч ТВ07:02

Источник: «Спартак» подпишет контракт с Тедеско в понедельник

RT на русском06:15

СМИ узнали, когда Тедеско возглавит «Спартак»

Sportbox.RU06:26

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Чемпионат06:06

«Чемпионат»: Тедеско в понедельник подпишет контракт со «Спартаком». Завтра он прилетит в Москву

Sports.ru06:14

СМИ: «Спартак» возглавит Доменико Тедеско

Телепрограмма01 октября в 18:53
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Армия и оружие

В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Транспорт

В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты

В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика

Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Футбол

«Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче после назначения Шалимова

"Ахмат" одержал победу над "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу, который стал первым для Игоря Шалимова в качестве главного тренера грозненской команды.
РИА Новости 06:28
Культура

Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева

Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика

В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Космос

Во льдах Энцелада найдена органика

Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Общество

Полиция Красноярска ищет школьников, опозоривших завуча в интернете

ИнфоСМИ вчера в 04:33
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Фигурное катание

Медведева исполнила гимн России после победы на турнире в Шанхае

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева, выигравшая турнир Shanghai Trophy в Шанхае (Китай), отметилась исполнением национального гимна России во время церемонии награждения спортсменов.
Чемпионат 04:20
Автоспорт

ФИА утвердила календарь Формулы-1 из 22 гонок на сезон-2020

Чемпионат 02:48
Наука

Экзоскелет помог парализованному человеку вновь начать ходить

Благодаря разработке парализованный человек смог начать ходить.
Экономика сегодня вчера в 13:39
Общество

УГИБДД Москвы призвало автомобилистов подготовиться к выпадению снега

Столичное управление Госавтоинспекции призвало водителей заранее подготовиться к снегу, который может выпасть в ночь на понедельник в Москве.
ТАСС 04:27
Происшествия

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Единоборства

Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
Чемпионат вчера в 23:27
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Газета.Ru вчера в 11:55
Гаджеты

Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать

Часть пользователей, разместивших патч 1903, выпущенный экспертами Microsoft для корректировки работы аудиодрайвера, начали подавать жалобы на невозможность вывести с помощью принтера требуемые бумаги.
OAnews 02 октября в 07:20
Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Гаджеты

Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года

Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Игромания.ру вчера в 18:31
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Музыка

На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла давка

Беспорядки произошли перед началом концерта возле цирка.
Говорит Москва вчера в 05:24
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Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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