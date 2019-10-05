Футбол
Вести.Ru«Спартак» обретет тренера в понедельник
Бывший тренер "Шальке" возглавит красно-белых, заменив на этом посту Олега Кононова. Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком". 34-летний тренер приступит к работе с новой командой на следующей неделе.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.Чемпионат05 октября в 06:06
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