Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» обретет тренера в понедельник

Бывший тренер "Шальке" возглавит красно-белых, заменив на этом посту Олега Кононова. Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком". 34-летний тренер приступит к работе с новой командой на следующей неделе.
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с чего всё началось

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.
Чемпионат05 октября в 06:06

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В Москву с Тедеско может приехать его 35-летний помощник

Sportbox.RU05 октября в 10:40

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Sports.ru05 октября в 09:27

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Вечерняя Москва04 октября в 04:43

СМИ: В понедельник Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком»

Нева Спорт05 октября в 07:08

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Чемпионат05 октября в 06:06

Букмекеры определились с претендентом на место спасителя «Спартака»

Legalbet04 октября в 05:52

В Москву с Тедеско может приехать его 35-летний помощник

Матч ТВ05 октября в 10:40
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
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