Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.

с чего всё началось

Бывший тренер "Шальке" возглавит красно-белых, заменив на этом посту Олега Кононова. Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком". 34-летний тренер приступит к работе с новой командой на следующей неделе.

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