Футбол
RT на русском«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
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Экономика
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 30 сентября в 19:10
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
Общество
Игорь Алтушкин запускает на YouTube реалити-шоу для предпринимателей
Лучшие участники получат от 100 тысяч до миллиона рублей от Русской медной компании (РМК) на реализацию своей идеи.
66.ru 08:56
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе
"Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", — заявили в Минобороны Украины.
ИА Новороссия 12:30
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Игры
СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг
Анонимный источник утверждает, что консоли будущего поколения делают ставку на стриминг.
Gmbox.ru 05:49
Происшествия
Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 08:53
Политика
Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый
Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства.
РБК 05:29
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Футбол
Отец Дзагоева рассказал, что отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм»
Отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Елибзар Дзагоев, рассказал о том, как отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм».
Матч ТВ 13:25
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
Ранее полиция Финляндии сообщила, что неизвестный совершил нападение в профессиональном училище на территории торгового центра.
RT на русском 11:12
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный вслед за братом перенес операцию в Германии
Сама операция длилась почти два часа. Теперь Эдгарда Запашного ждет длительная реабилитация.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:30
Единоборства
Бой Головкин – Деревянченко за чемпионский титул покажут только платно
Rambler Group договорилась об эксклюзивном показе титульного боя Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко, в котором определится чемпион в среднем весе по версии IBF и IBO.
Спорт день за днем 05:21
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Армия и оружие
В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой
На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 09:01
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18