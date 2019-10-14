Футбол
Российская газета«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга".
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомостивчера в 11:09
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«Шальке» объявил о расторжении контракта с Тедеско. Тренер возглавил «Спартак»
Спорт-Экспрессвчера в 11:37
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Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
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В аварии под Калугой погибли 4 человека
По информации очевидцев ДТП в социальных сетях, в аварии погибли 4 человека.
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Политика
Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ
Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.
УтроNews вчера в 02:20
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
РИА Новости вчера в 05:53
Происшествия
Погиб мэр Абакана Николай Булакин
Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.
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В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
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Компания Volkswagen представила новый кроссовер Atlas Cross Sport — серийную купеобразную версию модели Volkswagen Atlas, известную в России как Volkswagen Teramont.
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Частая смена партнеров, по словам эксперта, может приводить к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.
РИА Новости 06:39
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Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.
Интерфакс 12:01
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Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
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В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
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У краевой прокуратуры в Красноярске начался народный сход
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Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
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Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
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Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
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Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
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В США запретили выпуск криптовалюты Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов.
Ридус вчера в 05:38
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
РИА Новости 11:14