с чего всё началось

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга".

Авто Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров С 1 января 2020 года в силу вступает запрет на эксплуатацию новых автомобилей без номерных знаков.

Политика Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Политика Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Происшествия В аварии под Калугой погибли 4 человека По информации очевидцев ДТП в социальных сетях, в аварии погибли 4 человека.

Политика Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия Погиб мэр Абакана Николай Булакин Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.

Общество В России стали чаще насиловать детей В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.

Авто Volkswagen представил купе-кроссовер Teramont Cross Sport Компания Volkswagen представила новый кроссовер Atlas Cross Sport — серийную купеобразную версию модели Volkswagen Atlas, известную в России как Volkswagen Teramont.

Общество Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак Частая смена партнеров, по словам эксперта, может приводить к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.

Политика В ОБСЕ посетовали на резкий рост числа нарушений перемирия в Донбассе Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.

Происшествия В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь 14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.

Политика Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.

Происшествия У краевой прокуратуры в Красноярске начался народный сход В Красноярске у здания краевой прокуратуры на проспекте мира люди начали собираться на сход в связи с расследованием убийства местного жителя, которого забили до смерти под видеозапись.

Политика Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.

Теннис Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на «ВТБ Кубке Кремля», не сможет принять участия в турнире.

Общество Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.

Футбол Габулов может покинуть «Аланию» Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.