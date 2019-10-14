Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» объявил о назначении Тедеско

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга".
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
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