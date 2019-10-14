с чего всё началось

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга".

Экономика Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Общество Дженнифер Энистон собрала всех «Друзей» для первого фото в Instagram Для многих поклонников появление актрисы в Instagram стало одним из лучших подарков на 25-летие «Друзей».

Космос Что такое «темная материя»? Просто мертвые звезды и планеты или то, что убило динозавров Некоторые астрономы действительно теоретизировали, что темная материя может быть просто обычной материей, которую мы не можем видеть, а не экзотической, пока еще не обнаруженной частицей.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Хоккей «Авангард» победил СКА в матче КХЛ Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гаджеты Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6 К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте "Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11 В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.

Политика Уведет США подальше. Чего ждут от визита Путина на Ближний Восток Президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл с рабочим визитом на Ближний Восток.

Политика В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.

Кино Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).

Футбол Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

Политика Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400 Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.

Общество В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях Судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях.

Общество Секрет вечной молодости раскрыли итальянские диетологи Кисломолочные продукты, которые регулярно употребляют итальянцы, позволяют насыщать организм нужным количеством кальция, аминокислот, антиоксидантами и полезными лактобактериями.

Происшествия Появились видео с места обрушения жилого дома в Приморье В приморском поселке Новонежино продолжают оценивать последствия обрушения жилого дома.

Здоровье Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.

Культура Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".

Политика США не выдали визы 18 российским дипломатам США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Происшествия Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.