Футбол
Российская газета«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга".
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомостивчера в 11:09
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Экономика
Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга
Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
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Общество
Дженнифер Энистон собрала всех «Друзей» для первого фото в Instagram
Для многих поклонников появление актрисы в Instagram стало одним из лучших подарков на 25-летие «Друзей».
Popcornnews.ru 17:00
Космос
Что такое «темная материя»? Просто мертвые звезды и планеты или то, что убило динозавров
Некоторые астрономы действительно теоретизировали, что темная материя может быть просто обычной материей, которую мы не можем видеть, а не экзотической, пока еще не обнаруженной частицей.
Капитал страны 13 октября в 06:57
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:37
Гаджеты
Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6
К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
3DNews 13 октября в 04:27
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru 12:55
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Актуальные Новости вчера в 03:45
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08
Кино
Человек-паук и Веном встретятся в одном фильме
Профиль 15:44
Политика
Уведет США подальше. Чего ждут от визита Путина на Ближний Восток
Президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл с рабочим визитом на Ближний Восток.
BaltNews.lt 11:07
Политика
В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе
Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
ТК Звезда 14:30
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
Политика
Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400
Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
РБК 18:25
Общество
В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях
Судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях.
RT на русском 05:37
Общество
Секрет вечной молодости раскрыли итальянские диетологи
Кисломолочные продукты, которые регулярно употребляют итальянцы, позволяют насыщать организм нужным количеством кальция, аминокислот, антиоксидантами и полезными лактобактериями.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:50
Происшествия
Появились видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В приморском поселке Новонежино продолжают оценивать последствия обрушения жилого дома.
КП - Владивосток 03:21
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 17:09
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
РИА Новости 11:32
Кино
Вышел трейлер фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим
РИА Новости вчера в 04:30
Политика
США не выдали визы 18 российским дипломатам
США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.
Известия вчера в 18:27
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Людмила Поргина отказалась звать Ларису Гузееву на поминки по Караченцову
Вдова Караченцова уверена, что ведущая «Давай поженимся» не имеет права ее осуждать. Лариса Гузеева неожиданно «наехала» на Людмилу Поргину.
Собеседник 13:04