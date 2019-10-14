Футбол
Газета.Ru«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
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Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомости11:09
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