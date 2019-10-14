с чего всё началось

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Политика В Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом В королевском дворце Путина встретил духовой оркестр, который сыграл гимны Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.

Политика Минобороны предложило отмечать День Русской Америки Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.

Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Происшествия Отец убийцы 9-летней девочки выступил за казнь сына Напомним, что 9 октября в Саратове 9-летняя девочка отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла.

Происшествия СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Армия и оружие США и Франция покидают САР в разгар борьбы с курдскими террористами Руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант, кандидат военных наук Евгений Бужинский в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, почему запад решил уйти из Сирийской Арабской Республики.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Армия и оружие Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.

Шоу-бизнес Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.

Происшествия Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.

Энергетика В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.

Общество Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска» «Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.

Общество Блогер Илья Варламов включил Псков в пятерку лучших городов России Худшим городом страны Илья Варламов назвал Адлер. Санкт-Петербург и Москву блогер в свой рейтинг не включил.

Армия и оружие Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине? На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Общество Итальянские диетологи раскрыли секрет «вечной молодости» Итальянские эксперты по правильному питанию выяснили секрет долголетия и моложавости своих соотечественников.