Футбол
РИА Новости«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба. В августе данный пост покинул Александр Атаманенко, который приступил к работе в клубе в 2014 году.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:54, Вашингтон
Политика
Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Политика
Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита
Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК 16:29
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM 10:39
Здоровье
Систему фиксации инцидентов с хамством медиков создадут на Ставрополье
Глава региона заявил, что хамство врачей и персонала недопустимо, и поручил правительству разработать соответствующую систему контроля.
Своё ТВ 08:24
Футбол
Футболисты «Динамо» празднуют голы в матче с «Аталантой» с пожарными
Футболисты загребского «Динамо» после первого тайма громят «Аталанту» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:00
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru 06:10
Гаджеты
Журналисты сравнили камеру iPhone 11 Pro с другими смартфонами
Предварительные сравнения пока не дают определить, какой из этих смартфонов делает снимки лучше, но то, что в iPhone 11 Pro камера стала намного лучше, чем у предшественника, видно непрофессиональным взглядом.
Astera вчера в 12:16
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Космос
По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит
В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.
XXII век 13:26
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Авто
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
Goroday.ru вчера в 09:30
Футбол
Тарасов тренируется с московским «Динамо»
Матч ТВ вчера в 14:05
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном
Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном Внук британской королевы был замечен на днях вместе со своей супругой и маленьким сыном Арчи в одном из самых обычных пабов Виндзора.
Экспресс газета 15:40
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Политика
Путин призвал АСИ содействовать запуску новых социальных проектов
"Думаю, что это чрезвычайно востребовано", - сказал президент, попросив АСИ предлагать "новые эффективные инструменты прямой и, что очень важно, постоянной обратной связи, интерактивной коммуникации с людьми".
ТАСС 09:12
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд
В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец 15 сентября в 16:10
Здоровье
В Канаде выявили первый случай тяжелого заболевания легких, вызванного вейпом
Канадские медики полагают, что выявили первый случай тяжелого заболевания легких, причиной которого стало злоупотребление вейпом.
ТАСС 16:52
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06