Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба. В августе данный пост покинул Александр Атаманенко, который приступил к работе в клубе в 2014 году.
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«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Sport24.ru02:18

Алексей Власов назначен коммерческим директором ФК «Спартак»

ТАСС02:24

«Спартак» назначил нового коммерческого директора

Спорт БИЗНЕС Online03:10

«Спартак» назначил на пост коммерческого директора Алексея Власова. Он уже работал в клубе

Sports.ru03:05

«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Чемпионат02:44

«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

РИА Новости02:43

«Спартак» назначил Власова новым коммерческим директором

RT на русском03:17
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