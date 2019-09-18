Футбол
РИА Новости«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба. В августе данный пост покинул Александр Атаманенко, который приступил к работе в клубе в 2014 году.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Армия и оружие
Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
Свободная Пресса 01:47
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Оперная дива Анна Нетребко принимает поздравления
Широкую известность Нетребко принесли роли Памины в «Волшебной флейте» и Розины в «Севильском цирюльнике», исполнение русских оперных партий, таких как Наташа в «Войне и мире» и Луиза в «Обручении в монастыре» Прокофьева, Марфа в «Царской невесте» Римского-Корсакова.
Живая Кубань 00:58
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня 16 сентября в 05:33
Политика
Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его
Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Наука
В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика
Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science вчера в 11:59
Здоровье
Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию
Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня вчера в 00:10
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
Жириновский заявил, что Украине и Белоруссии надо воссоединиться с РФ
По мнению политика, воссоединение не должно сказаться на свободе граждан Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Украину и Белоруссию ждет "расцвет" в случае объединения с Россией в одно государство.
Аргументы и Факты вчера в 22:59
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Здоровье
В Счетной палате предложили ввести новые медкарты для россиян
Например, чтобы увидеть эффект от нацпроекта "Демография" в медицинских учреждениях можно ввести карты здорового образа жизни, предложил он.
Российская газета вчера в 20:15
Армия и оружие
В России стартовали учения с участием 130 тыс. военных из разных стран
Газета.Ru 16 сентября в 03:29