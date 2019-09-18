Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба. В августе данный пост покинул Александр Атаманенко, который приступил к работе в клубе в 2014 году.
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«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

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