Футбол
РИА Новости«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба. В августе данный пост покинул Александр Атаманенко, который приступил к работе в клубе в 2014 году.
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Международный фестиваль-школу «Территория» отменили на Камчатке
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Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
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