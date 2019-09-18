Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба. В августе данный пост покинул Александр Атаманенко, который приступил к работе в клубе в 2014 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Sport24.ru02:18

«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

Чемпионат02:44

«Спартак» назначил на пост коммерческого директора Алексея Власова. Он уже работал в клубе

Sports.ru03:05

«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора

РИА Новости02:43

Алексей Власов назначен коммерческим директором ФК «Спартак»

ТАСС02:24

«Спартак» назначил нового коммерческого директора

Спорт БИЗНЕС Online03:10

Руководство «Спартака» назначило нового коммерческого директора

Спорт день за днем03:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Гаджеты

HP выпустила необычный монитор «два в одном» с разрешением 4K

Компания HP выпустила «ультраширокий» монитор S430c, способный одновременно показывать изображения, выводящиеся с двух видеокарт.
REGNUM 03:42
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Финансы

Россия снова сократила инвестиции в госдолг США

В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем.
Известия 02:21
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика

В городе Чегем Кабардино-Балкарии в ночь на среду нейтрализованы два боевика.
Российская газета 01:56
Политика

Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост

Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост.
Реальное время 03:31
Политика

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Футбол

Лапочкин: «После игры «Спартак» — ЦСКА пришло 3500 сообщений в соцсетях. Ни одного цензурного!»

Sport24.ru 02:23
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество

Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей

Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
RT на русском 01:48
Политика

Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России

Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Кино

Американский астронавт рассказал Брэду Питту о русской музыке на МКС

Культуромания 03:03
Происшествия

Прокурор просит вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование

Гособвинитель в среду попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.
ТАСС 04:04
Происшествия

В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие

Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru 16 сентября в 08:44
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича рассказала о самочувствии отца

Позже стало известно, что Леонид Якубович просто травмировал ногу на отдыхе, и ничего страшного не произошло.
Летидор 03:30
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Культура

Международный фестиваль-школу «Территория» отменили на Камчатке

Международный фестиваль-школа «Территория», который должен был пройти на Камчатке с 21 по 28 сентября, отменили за три дня до начала.
REGNUM 01:19
Футбол

Черышев показал раздевалку «Валенсии» после победы над «Челси»

Матч ТВ 03:00
Армия и оружие

США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва вчера в 12:45
Экономика

«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку

В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

Главврач детской больницы уволен после избиения заведующей в Астрахани

Газета.Ru 03:49
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем

Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Шоу-бизнес

Навка опровергла сообщения об отмене выступления мужа Заворотнюк в шоу

Фигуристка Татьяна Навка опровергла сообщения о том, что муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в коме, Петр Чернышев не будет выступать в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
РБК 03:29
Волейбол

Волейболистки сборной России уверенно обыграли Корею на Кубке мира

Sport24.ru 01:26
Происшествия

В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС вчера в 07:29
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное