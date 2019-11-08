Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Спартак» подписал партнерское соглашение с бывшим клубом Тедеско

Московский «Спартак» объявил о начале сотрудничества с немецким футбольным клубом «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.
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«Спартак» завел фарм-клуб во Второй Бундеслиге. 2 года назад Тедеско спас его от вылета

Sport24.ru10:00

«Спартак» подписал партнерское соглашение с бывшим клубом Тедеско

Матч ТВ08:38

«Спартак» подписал партнерское соглашение с бывшим клубом Тедеско

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Советский спорт09:19

«Спартак» объявил о сотрудничестве с клубом второй немецкой бундеслиги

РИА Новости09:06

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