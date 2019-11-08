Московский «Спартак» объявил о начале сотрудничества с немецким футбольным клубом «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.

Происшествия Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Политика Украина отказалась выполнить главное условие России по газу Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.

Политика Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры бойца UFC Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его карьера уже не на начальном этапе, и решение о ее завершении не за горами.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.

Армия и оружие Первый серийный Су-57 передадут военным до конца 2019 года Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 практически готов и отправится в войска до конца 2019 года.

Происшествия Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Шоу-бизнес Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Политика Помпео заявил о риске устаревания НАТО Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.

Политика В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.

Общество «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе Российский ритейлер «Дикси» будет развивать франшизу под брендом «Первым делом», сообщил на своей странице в Facebook гендиректор компании Игорь Плетнев.

Армия и оружие Иностранный беспилотник сбили в Иране В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.

Общество МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.

Авто Haval F7x, собранный на заводе под Тулой, готовится к старту продаж Первый автомобиль Haval F7x съехал с конвейера автозавода под Тулой. Совсем скоро будут известны цены и комплектации на новинку.