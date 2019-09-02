Футбол
Чемпионат«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба. «Рубин» арендовал футболиста до конца сезона-2019/20. Хавбек будет играть за рубиновых под 88-м номером.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
«Рома» объявила о переходе Мхитаряна
Чемпионат 13:39
Спорт
Антидопиноговое агентство США сняло обвинения с легкоатлета Коулмана
Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана в нарушении антидопинговых правил.
ТАСС 15:40
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты 13:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Космос
Снимок: «Хаббл» наблюдает звезду, которая приближается к концу жизненного цикла
Лишь гравитация светила предохраняет его от дезинтеграции. В конце жизненного цикла звезды баланс между двумя этими силами нарушается.
AstroNews.ru 13:28
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Общество
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости 12:15
Политика
Могерини назвала пакет помощи Украине крупнейшим в истории ЕС
За последние пять лет Европейский союз предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки.
News.ru 07:58
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.
Вести.Ru 05:18
Экономика
Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
RT на русском вчера в 10:47
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Политика
Президента Габона госпитализировали в Лондоне
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из клиник Лондона.
News.ru 10:23
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Гаджеты
Слух: Apple Watch научатся следить за качеством сна
Как пишет 9to5Mac со ссылкой на источники внутри компании, новая функция Time in Bed tracking ("Отслеживание времени, проведенного в постели") будет следить за качеством отдыха при помощи встроенных датчиков, анализировать движения человека, его сердечный ритм и окружающие шумы.
Вести.Хайтек 14:14