Футбол
Газета.Ru«Спартак» примет участие в международном турнире в США
Московский "Спартак" примет участие в международном турнире, который пройдет в американском Орландо в январе 2020 года, передает ТАСС. Отмечается, что на Florida Cup также выступят колумбийский "Атлетико Насьональ", а также бразильские "Коринтианс" и "Палмейрас".
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
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Предполагается, что Россия могла помешать израильским самолетам нанести удары по Сирии в ответ на якобы обстрел израильской территории.
Lenta.ru 09:57
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Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
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Известия 08:15
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
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Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР
Депутат Верховной рады и бывший президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
Евразия Daily 03:34
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
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News.ru 07:14
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Футбол
Фернандес тащит Россию на Евро, Семин критикует календарь, ИААФ жестко бьет россиян
Россия почти на Евро Читать полностью Интервью Юрия Семина: почему «Локомотив» примет «Ювентус» в Черкизове и сыграет ли с «Байером» Алексей Миранчук Главный тренер «Локо» — о состоянии травмированных, сложном календаре и Лиге чемпионов, в которой скоро стартуют железнодорожники.
Спорт-Экспресс 11:00
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
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Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
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Москва 24 вчера в 05:40
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
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Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
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Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32