Московский "Спартак" примет участие в международном турнире, который пройдет в американском Орландо в январе 2020 года, передает ТАСС. Отмечается, что на Florida Cup также выступят колумбийский "Атлетико Насьональ", а также бразильские "Коринтианс" и "Палмейрас".

«Спартак» примет участие в международном турнире в США

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