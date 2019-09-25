Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Космос На Алтайский край могут упасть обломки ракеты Траектория полета проходит над Алтайским краем, сообщают в пресс-службе Роскосмоса.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.

Здоровье Названы продукты для профилактики гипертонии Считается, что ежедневно необходимо получать 1000-1300 мг кальция.

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Политика Лавров назвал позором историю с визами США для делегации России в ООН Задержка и отсутствие американских виз для российской делегации на Генассамблее ООН является настоящим позором для Соединенных Штатов.

Общество Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 сентября для всех знаков Зодиака Портал Woman`s day поделился мыслями эксперта относительно того, как должна пройти грядущая неделя и о том, как с минимальными потерями преодолеть все проблемы на своем пути представителям каждого из Знаков Зодиака.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Конгресс США начинает процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа, заявила спикер Палаты представителей Ненси Пелоси.

Происшествия В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Здоровье Молодые врачи в Приморье получают ежемесячные доплаты В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» и национального проекта «Здравоохранение» уже больше 750 человек дополнительно получают каждый месяц по 10 тысяч рублей.