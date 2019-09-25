Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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