Футбол
Российская газета«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Финансы
Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Политика
Греф предрек первую мировую революцию госуправления
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на конгрессе INTOSAI, заявил о том, что сейчас многие государства стоят перед необходимостью изменений, так как четвертая промышленная революция принесла много нового.
Московский Комсомолец 07:41
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Лавров подчеркнул, что Россия выполнила все процедуры для получения виз, но десять членов делегации получили отказ, в том числе глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 13:49
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 08:06
Политика
В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Происшествия
Пропавший экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Пропавший бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым, сообщает Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны Эстонии.
Грани.ру 09:16
Космос
На МКС отказала российская система кондиционирования
На МКС отказала российская система кондиционирования, сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами космонавт Александр Скворцов.
Life.ru 19:01
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Авто
Subaru покажет новый Levorg на автосалоне в Токио
Японская компания опубликовала тизерное изображения, на которой показано второе поколение Subaru Levorg в новом, эволюционном стиле.
32CARS.ru 06:04
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54