Футбол
Российская газета«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня 04:40
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Политика
Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена
Выступая перед журналистами по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 16:51
Футбол
Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
Газета.Ru 05:45
Игры
«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию
Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Экономика
Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть
Организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку неэффективны, заявил глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ.
РИА Новости 06:07
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Армия и оружие
Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщил РИА Новости представитель производителя.
Lenta.ru 10:59
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США.
News.ru 06:46
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок
Российская газета вчера в 02:39
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Футбол
У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
Sport24.ru 14:36
Политика
Сергей Лавров назвал позором действия США в отношении наших дипломатов
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "позором" действия Соединенных Штатов в отношении российской делегации.
Вести.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia 05:03
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия
Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.
Газета.Ru 17:15
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19