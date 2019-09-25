Футбол
Российская газета«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Шоу-бизнес
Анна Калашникова заявила, что у набросившегося на журналистов Константина Богомолова комплексы
Вокруг ТВ вчера в 16:30
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Здоровье
На развитие распространенного рака влияют привычки
Физические упражнения очень полезны – по мнению медиков, каждый восьмой случай рака можно было бы предотвратить, если бы представительницы прекрасного пола уделяли внимание спорту.
Утро.ru 15:02
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Энергетика
Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа
К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
РБК 16:03
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru 09:37
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Политика
Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.
Известия 18:16
Космос
Экипаж МКС вырос до девяти человек впервые за четыре года
Впервые с 2015 года на Международной космической станции находятся девять человек вместо обычных шести. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 18:43
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа
В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 00:01
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
Известия 11:36
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
Политика
США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Футбол
Американский фанат случайно собрал миллион долларов на банку пива
В ходе игры между студенческими командами по американскому футболу фанат поднял плакат, на котором было написано о нехватке денег на пиво.
Discover24 03:50
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Армия и оружие
Новую ракету «Союз-6» могут испытать на «Гагаринском старте» Байконура
Новую российскую ракету-носитель "Союз-6" могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт").
ТАСС 18:23
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета вчера в 02:15
Интернет
«Яндекс.Переводчик» научился переводить разговоры
В «Яндекс.Переводчике» появился режим диалога, который пригодится во время общения с иностранцами.
Афиша Daily 12:25