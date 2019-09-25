Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Дубль Понсе позволил «Спартаку» победить «КАМАЗ» и прервать серию из четырех поражений

Советский спорт13:25

Объяснительная Кононова после КАМАЗа: играли лучше, трибуны помогали, лайк Цорна – без комментариев, «Спартак» будет побеждать

Sports.ru14:41

«КАМАЗ» - «Спартак» - 1:1: Понсе и Караев обменялись голами. ВИДЕО

Sport.ru12:29

А Каррера на этой стадии вылетел. Репортаж из Набережных Челнов, где наконец победил «Спартак»

Матч ТВ17:53

«Спартак» обыграл КАМАЗ благодаря дублю Понсе и вышел в 1/8 финала Кубка России

Sport24.ru13:22

Гендиректор «КАМАЗа»: «Спартак» был ничем не лучше нас, собирались их обыгрывать

Чемпионат14:00

То ли «КАМАЗ» — уровень РПЛ, то ли «Спартак» — ПФЛ

Спорт-Экспресс15:45
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Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

РИА Новости 17:51
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей 23 сентября в 14:50
Политика

Именем Путина могут назвать космодром Восточный

Газета.Ru 20:18
Происшествия

Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт

Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Экономика

В размере клада: в России может появиться налог с криптовалют

Суррогатный клад В России вопрос правовой природы цифровых активов всё еще вызывает споры, несмотря на то что криптовалюты существуют давно, отмечается в "Концепции оборота децентрализованных криптовалют" АБР.
Известия 17:01
Кино

Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»

В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма 02:11
Происшествия

Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Футбол

«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика

Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.
ФАН 19:37
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Общество

С 1 октября повысится зарплата бюджетников

Зарплата работников бюджетной сферы, которые не попали под майские указы президента, повысится с 1 октября на 4,3%. Изменения коснутся, например, нянечек детских садов, кадровиков, персонала, который занимается техническим обслуживанием зданий и оборудования госучреждений.
RT на русском 10:35
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости 16:19
Армия и оружие

Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО

Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Экономика

Депутаты приняли законы в помощь подтопленцам

В какой-то части ожидания сбылись: наконец-то приняли законы, которые должны были принять ещё в конце июля – о помощи и льготах пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Московский Комсомолец 01:09
Кино

Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Государственные Вести 00:22
Происшествия

Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов

Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Финансы

Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор

В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 23 сентября в 03:21
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
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Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран

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Политика

Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского

Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.
РИА Новости 14:20
Наука

Грецкие орехи помогают бороться с возрастным набором веса

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Политика

«Порошенковские времена стерты». Попов рассказал о вопросе Зеленскому

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос российских журналистов о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 08:45
Армия и оружие

На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США

В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
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