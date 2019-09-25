Футбол
Российская газета«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей 23 сентября в 14:50
Политика
Именем Путина могут назвать космодром Восточный
Газета.Ru 20:18
Происшествия
Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Экономика
В размере клада: в России может появиться налог с криптовалют
Суррогатный клад В России вопрос правовой природы цифровых активов всё еще вызывает споры, несмотря на то что криптовалюты существуют давно, отмечается в "Концепции оборота децентрализованных криптовалют" АБР.
Известия 17:01
Кино
Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма 02:11
Происшествия
Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле
При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика
Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.
ФАН 19:37
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Общество
С 1 октября повысится зарплата бюджетников
Зарплата работников бюджетной сферы, которые не попали под майские указы президента, повысится с 1 октября на 4,3%. Изменения коснутся, например, нянечек детских садов, кадровиков, персонала, который занимается техническим обслуживанием зданий и оборудования госучреждений.
RT на русском 10:35
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости 16:19
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Экономика
Депутаты приняли законы в помощь подтопленцам
В какой-то части ожидания сбылись: наконец-то приняли законы, которые должны были принять ещё в конце июля – о помощи и льготах пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Московский Комсомолец 01:09
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 00:22
Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Финансы
Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 23 сентября в 03:21
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.
РИА Новости 14:20
Наука
Грецкие орехи помогают бороться с возрастным набором веса
Evo-rus.com 04:11
Политика
«Порошенковские времена стерты». Попов рассказал о вопросе Зеленскому
Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос российских журналистов о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 08:45
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30