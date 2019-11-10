Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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