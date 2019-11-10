Футбол
Коммерсантъ«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
|3′
|46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
|63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
|71′
Срджан Мияйлович
|74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
|76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
|77′
Алекс Крал
|80′
|82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
|83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|84′
Наиль Умяров
Гус Тил
|90′
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
98
Максименко
56
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
33
Крал
8
Тил
6
Дантас
9
Мирзов
19
Понсе
20
Шюррле
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
9
Радоньич
50
Карпов
8
Гацкан
10
Терехов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
14
Гынсарь
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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