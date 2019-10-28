Московский «Спартак» одержал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Политика На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес Как сообщает телеканал Todo Noticias, по предварительным данным, на выборах президента Аргентины с большим отрывом от своих политических оппонентов лидирует оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Происшествия Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

Политика В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.

Гаджеты Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11 Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.

Технологии Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.