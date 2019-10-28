РПЛ

RT на русскомRT на русскомЛокомотив — Спартак 0:3

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Московский «Спартак» одержал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
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