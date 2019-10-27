РПЛ

ИзвестияИзвестия«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС. Встреча на стадионе «РЖД-Арена» завершилась со счетом 3:0. Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
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