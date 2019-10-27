РПЛ
Известия«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
17
Жемалетдинов
5
Хёведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
59
Миранчук
7
Крыховяк
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
98
Максименко
14
Джикия
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
47
Зобнин
23
Ларссон
2 ×
33
Крал
7
Гулиев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС. Встреча на стадионе «РЖД-Арена» завершилась со счетом 3:0. Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
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Футболисты «Локомотива» не стали общаться с журналистами после поражения от «Спартака»
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