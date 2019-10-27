РПЛ

REGNUMREGNUMБакаев признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча с «Локомотивом». Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). Бакаев стал автором трёх голевых передач, после которых отличился нападающий Эсекьель Понсе, а форвард Джордан Ларссон оформил дубль.
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