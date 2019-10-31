Футбол
МК-Спорт«Спартак» обыграл «Ростов» в 1/8 финала Кубка России: как это было
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
31 октября в Москве в 19:30 на стадионе "Открытие-Арена" начнется матч 1/8 финала Кубка России по футболу "Спартак" - "Ростов". Составы команд, прогнозы, главные события и видео голов – все это вы сможете увидеть в нашей онлайн-трансляции.
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В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
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Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину
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StarHit.ru вчера в 05:00
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
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Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколес и сигвеев.
Ведомости 06:33
Армия и оружие
В Болгарии переживают из-за присутствия С-400 в Сербии
Российская и сербская армии проводят уже вторые за месяц совместные военные учения, а тем временем в соседней Болгарии очень переживают из-за противоракетных комплексов С-400, которые приехали в Сербию из РФ на прошлой неделе для тренировочных маневров «Славянский щит 2019».
ANNA-News вчера в 11:20
Происшествия
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Российская газета 05:30
Общество
МФО с 1 ноября перестанут выдавать займы под залог квартир
С 1 ноября 2019 года вступает в силу запрет на выдачу микрозаймов под залог жилой недвижимости.
Zaimisrochno.ru 05:46
Политика
МИД счел невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок
России и США не удастся вовремя выработать новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до того, как в 2021 году истечет срок действия действующего СНВ-3.
РБК 04:52
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
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Культура
Вокалист Linkin Park Майк Шинода записал песню к российскому фильму
В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что вокалист группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера.
Piter.tv 06:10
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском 30 октября в 05:09
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В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
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РИА Новости 06:50
Армия и оружие
В США рассматривают новые стратегии нападения из-за мощи России
"Можно только сожалеть, что США никак не могут смириться с тем, что Россия стала равным мировым игроком, ее уважают, с ней считаются в мире", – резюмировал Глазунов.
Политическая Экспертиза 06:21
Космос
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Астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид Гигея, который отвечает всем параметрам для того, чтобы признать его карликовой планетой.
Восток-Медиа 29 октября в 11:54
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Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
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Сергей Шнуров усомнился в любви Ксении Собчак к Константину Богомолову
Сергей Шнуров сомневается в любви Ксении Собчак к Константину Богомолову.
OAnews 04:56
Экономика
Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю
Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.
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Армия и оружие
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Известия вчера в 20:14
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Piter.tv вчера в 14:46
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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