31 октября в Москве в 19:30 на стадионе "Открытие-Арена" начнется матч 1/8 финала Кубка России по футболу "Спартак" - "Ростов". Составы команд, прогнозы, главные события и видео голов – все это вы сможете увидеть в нашей онлайн-трансляции.

«Спартак» обыграл «Ростов» в 1/8 финала Кубка России: как это было

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Происшествия Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.

Политика Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину По мнению дипломата, цель визита представителей альянса на Украину заключается в поощрении ее евроатлантических устремлений.

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Армия и оружие В Болгарии переживают из-за присутствия С-400 в Сербии Российская и сербская армии проводят уже вторые за месяц совместные военные учения, а тем временем в соседней Болгарии очень переживают из-за противоракетных комплексов С-400, которые приехали в Сербию из РФ на прошлой неделе для тренировочных маневров «Славянский щит 2019».

Происшествия Российский полицейский надругался над посетительницей кафе В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.

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Транспорт Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году "С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

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Экономика Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.

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Культура Вокалист Linkin Park Майк Шинода записал песню к российскому фильму В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что вокалист группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера.

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